Trovati senza vita dopo mesi a Villa Primavera: chi sono i due anziani

I due sono stati ritrovati nel pomeriggio di ieri.

Sarebbero morti da diversi mesi i due anziani ritrovati a Villa Primavera nel pomeriggio di ieri. I loro corpi infatti erano già ormai mummificati. Paolo Simonetti, 66enne nato a Udine, e Antonilia Finotto, di 72 anni nata a Latisana, sono stati rinvenuti ieri al primo piano della loro abitazione in via dei Carpini. A dare l’allarme una vicina di casa, che non li vedeva e non riusciva a mettersi in contatto con loro.

La porta d’ingresso era chiusa dall’interno ed è stata aperta dai vigili del fuoco. Poi la macabra scoperta con il ritrovamento dei corpi. Troppo presto per stabilire con esattezza da quanto fossero lì e le cause della morte, anche se al momento è esclusa l’ipotesi dell’omicidio.

Chi li conosceva li ricorda come una coppia molto riservata. I due erano soliti passare anche diversi mesi fuori casa, e per questo i vicini pensavano fossero partiti. Ma dopo molto tempo senza vederli è scattata la segnalazione che ha messo in moto la macchina dei soccorsi, con il tragico ritrovamento di ieri.

