La truffa dell’abbraccio a Codroipo.

Avvenente e con fare disinvolto si era avvicinata ad un anziano di Codroipo promettendogli delle prestazioni sessuali. La scusa della donna per garantirsi la sua fiducia ha funzionato.

Tutto è accaduto ieri mattina e l’anziano, di circa 80 anni, si è fatto avvicinare dalla donna che lo ha abbracciato. Quest’ultima però, approfittando del momento, è riuscita a sfilare all’uomo la collana d’oro che portava al collo. Poi, con un’altra scusa, è riuscita ad allontanarsi.

In un primo momento l’anziano non si è accorto di nulla ma poco dopo ha capito che in realtà era stato vittima di un furto e ha denunciato quanto accaduto ai carabinieri. Della donna per ora nessuna traccia, ma una svolta potrebbe arrivare dalle immagini delle telecamere della zona.