Il falso carabiniere le dà appuntamento a casa: lei chiama il 112 e gli fa trovare la polizia

Prima lo ha ascoltato, poi ha capito che si trattava di una truffa. Senza interrompere la telefonata, una 69enne della zona di viale Venezia a Udine ha trovato una scusa per allontanarsi e, con un altro telefono, ha chiamato il 112.

La donna era stata contattata sabato pomeriggio da un uomo che si era presentato come un carabiniere. Le aveva raccontato che un’auto simile alla sua era stata utilizzata per una rapina in una gioielleria del centro e che un collega sarebbe passato a casa per controllare denaro e gioielli.

La 69enne ha finto di assecondare il piano. Mentre il truffatore era ancora al telefono, ha avvisato la polizia e ha continuato la conversazione seguendo le indicazioni degli agenti. Poco dopo, a casa della donna si è presentato un 32enne residente a Bari. Ad attenderlo c’erano i poliziotti, che lo hanno arrestato con l’ipotesi di tentata truffa.

Nell’udienza di convalida, il pm ha chiesto la convalida dell’arresto e la custodia cautelare in carcere. La difesa ha chiesto una misura meno afflittiva. Il Gip Mariarosa Persico si è riservato la decisione sull’arresto e sulla misura cautelare.