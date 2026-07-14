Un finto carabiniere lo ha convinto a preparare denaro e gioielli per un presunto controllo, ma il piano è stato scoperto prima che potesse completarsi. Un uomo di 42 anni, originario della Campania, è stato arrestato dai Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Udine con l’ipotesi di reato di furto ai danni di un anziano.

La telefonata e il raggiro ai danni dell’anziano

La vicenda è avvenuta venerdì pomeriggio a Udine. Un 92enne residente in città ha ricevuto una telefonata da una persona che si è presentata come un appartenente all’Arma dei Carabinieri. Con il pretesto di una presunta attività investigativa legata a una rapina nella quale l’anziano sarebbe stato coinvolto, il falso carabiniere lo ha convinto a preparare denaro e oggetti preziosi per consentire un controllo.

Poco dopo, presso l’abitazione della vittima, si è presentato un uomo che ha preso possesso dei valori preparati dall’anziano e ha tentato di allontanarsi. La fuga, però, è durata pochi istanti: all’esterno dell’abitazione il presunto responsabile è stato fermato dai militari dell’Arma, intervenuti nell’ambito dell’attività investigativa.

La refurtiva è stata recuperata interamente e restituita alla vittima. Si tratta di anelli e collane in oro per un valore complessivo stimato in circa 10 mila euro. L’uomo arrestato è stato condotto nella Casa Circondariale di Udine, dove resta a disposizione dell’Autorità giudiziaria.