Sono stati identificati i responsabili del raid vandalico avvenuto nella notte tra sabato e domenica nel parcheggio sotterraneo di via Dante, a San Vito al Tagliamento. L’episodio aveva provocato danni e disagi dopo che alcuni estintori erano stati svuotati, ricoprendo di polvere le auto in sosta e l’intera area del parcheggio.

L’identificazione è stata possibile grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza comunale e agli accertamenti svolti dalla polizia locale. Le telecamere hanno ripreso due ragazzi, consentendo di risalire ai presunti autori del gesto.

L’identificazione dei responsabili

Diversi automobilisti avevano trovato le proprie vetture ricoperte dalla polvere degli estintori, mentre alcuni residenti avevano evidenziato come il parcheggio sia da tempo luogo di ritrovo di gruppi di adolescenti nelle ore serali, ricordando anche altri episodi analoghi avvenuti negli anni scorsi.

Il sindaco Alberto Bernava ha annunciato che l’iter proseguirà con gli accertamenti e la richiesta di risarcimento dei danni. “I responsabili dei danni al parcheggio Dante sono stati identificati e verranno convocati per tutti gli accertamenti e per le richieste danni conseguenti”.

Accanto agli aspetti legati alle responsabilità, il primo cittadino ha annunciato anche un percorso di confronto con i ragazzi coinvolti. “Li incontrerò personalmente, insieme ai servizi sociali e alle forze dell’ordine, per comprendere le motivazioni di un gesto così stupido e inutile“.

Nelle ore successive all’accaduto il Comune aveva invitato i proprietari delle vetture coinvolte a segnalare eventuali danni e disagi, così da completare la ricostruzione dell’episodio e valutare le richieste di risarcimento. Nel frattempo sono già state avviate le attività per il ripristino dell’area interessata dal vandalismo.

“Ringrazio la polizia locale per la tempestività di intervento, i cittadini per la collaborazione e gli uffici e ambiente manutentivo che provvederanno, con le tecniche previste in relazione alla composizione chimica del materiale, a pulire il parcheggio” ha concluso il sindaco.