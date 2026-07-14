Dal 17 al 26 luglio il festival della gastronomia di montagna coinvolgerà ristoranti, rifugi e baite con menu speciali

Gustosa Sappada 2026 prenderà il via venerdì 17 luglio con dieci giorni dedicati alla gastronomia di montagna, alle tradizioni e ai sapori ispirati al tema “Oltre il confine”.

Organizzato dal Consorzio Turistico Sappada Dolomiti in collaborazione con il Comune di Sappada e con il sostegno di PromoTurismoFVG e PrimaCassa Credito Cooperativo FVG. Fino a domenica 26 luglio, ristoranti, rifugi, baite, locali e botteghe alimentari della località proporranno piatti e menu ideati appositamente per la manifestazione.

In cinque anni il festival è diventato uno degli appuntamenti enogastronomici più attesi dell’estate dolomitica, valorizzando la ristorazione locale attraverso un format che unisce cucina, territorio, artigianato e tradizioni.

Il tema 2026 è “Oltre il confine”

L’edizione 2026 sarà dedicata al tema “Oltre il confine”, un invito ad aprire la cucina di montagna a nuove contaminazioni gastronomiche senza perdere il legame con la tradizione sappadina.

I piatti proposti dagli chef uniranno ricette storiche, ingredienti provenienti da altri territori e richiami alle tradizioni alpine e mitteleuropee, dando vita a interpretazioni originali della cucina di montagna.

«Gustosa Sappada è nata per dare risalto al grande valore della nostra ristorazione, che rappresenta uno dei principali elementi di attrattività della località – spiega la direttrice del Consorzio Turistico Sappada Dolomiti e ideatrice della manifestazione, Monica Bertarelli –. Questo festival permette agli chef di esprimere talento e creatività mantenendo sempre un forte legame con la tradizione. Con il tema “Oltre il confine” abbiamo voluto invitarli a sperimentare e a offrire ai visitatori un’esperienza gastronomica autentica».

Quattordici attività protagoniste del festival

Saranno 14 le attività coinvolte nella manifestazione, ognuna con una proposta ispirata al tema dell’edizione.

Tra le specialità in programma figurano il “Bosco d’Oriente” della Baita Sonne, filetto di cervo con riduzione alla salsa di soia, purea allo zafferano e verza marinata, e “Tra Alpi e America” dello Skibar, con pulled pork servito in pane brezel fatto in casa.

La Baita Pista Nera proporrà un orzotto con trota di Ovaro e dragoncello autoctono, mentre Karl Keller presenterà gli gnocchi “Radici e Nuovi Mondi” e il dessert “Dolce Altrove”, che unisce tè matcha, cocco, agrumi e lamponi.

Il Rifugio Sorgenti del Piave porterà in tavola gli “Gnocchi d’Oltre Confine”, preparati con ricotta affumicata, origano selvatico raccolto nei pressi delle sorgenti del Piave e burro delle latterie di Sappada.

Tra le altre proposte figurano il “Cotechino senza frontiere” della Rustica, il menu degustazione dedicato al salmerino del Mondschein, il percorso gastronomico tra Oriente e Dolomiti dello stellato Laite, l’“Eirl Aperitiv”, i panini gourmet della Bottega di Sappada, gli gnocchi “Dal Piave all’Etna” di Ti Spiazza, l’interpretazione irlandese del Saurnschotte proposta dall’alimentari Cardis, il gelato al pino cembro della Gelateria Kratter e il baccalà mantecato con polentina fritta e peperone crusco di Haidille.

Torna la mostra mercato lungo il Piave

Nelle giornate di sabato 18 e domenica 19 luglio tornerà anche la tradizionale mostra mercato dell’artigianato artistico, dell’hobbistica e dell’agroalimentare, allestita lungo la pista ciclopedonale del Piave, dal campo sportivo alla Baita degli Alpini, per un percorso di circa un chilometro e mezzo.

Saranno presenti 60 espositori provenienti dal Friuli Venezia Giulia e dal Veneto. Tra i protagonisti anche Coldiretti, che porterà oltre dieci produttori agricoli con formaggi, salumi, miele, birra, farine, conserve, erbe officinali e altre produzioni del territorio.

Musica, giochi e animazione per tutta la famiglia

Durante la mostra mercato saranno protagonisti i Gentleman of Fortune, che animeranno entrambe le giornate con la loro musica.

Per i bambini sarà invece allestita un’area dedicata nei pressi del campo sportivo con i giochi tradizionali in legno del Ludobus, il laboratorio per costruire le trottole e gli spettacoli di Estrabilia, con attività dedicate al gioco e al teatro.

Un gadget ispirato al tema dell’edizione

Anche quest’anno Gustosa Sappada lascerà ai visitatori un ricordo della manifestazione.

I primi clienti dei ristoranti, rifugi, baite e locali aderenti riceveranno, fino a esaurimento, un sacchettino di sale dell’Himalaya aromatizzato con salvia di Sappada, realizzato appositamente per questa sesta edizione.

L’omaggio richiama il tema “Oltre il confine”, unendo un ingrediente proveniente da terre lontane con una pianta aromatica tipica degli orti della montagna sappadina, simbolo dell’incontro tra tradizione e nuove contaminazioni gastronomiche.