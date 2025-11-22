Due bonifici da 5mila euro al finto impiegato della banca: bloccati dai carabinieri

Sventati due casi di truffa del finto operaio bancario.

Prosegue senza sosta l’attività di prevenzione e contrasto ai reati da parte dei Carabinieri della Stazione di Premariacco. Negli ultimi mesi, l’Arma ha intensificato i controlli e le indagini, riuscendo a identificare e denunciare diversi responsabili di furti, danneggiamenti e truffe, in particolare ai danni di persone anziane, spesso bersaglio di raggiri studiati ad arte.

In due recenti episodi, i Carabinieri sono riusciti a bloccare tempestivamente due bonifici da 5mila euro ciascuno, che ignari anziani stavano per effettuare a favore di truffatori. I malviventi si erano presentati come finti operatori di istituti di credito, contattando telefonicamente le vittime e convincendole della necessità di inviare denaro per “regolarizzare” presunte pratiche bancarie non meglio specificate.

A fare la differenza è stata la pronta reazione delle vittime, che, insospettite, hanno deciso di contattare immediatamente i Carabinieri di Premariacco. L’intervento rapido degli uomini dell’Arma ha così permesso di evitare che il denaro finisse nelle mani dei truffatori e ha dato il via alle indagini per risalire agli autori del raggiro.