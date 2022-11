Truffa in Friuli, finto agente e finto tecnico portano via 70mila euro

La truffa a Codroipo.

Ennesima truffa in Friuli dove due persone, con una scusa, sono riuscite ad entrare in casa riuscendo a rubare in tutto 70mila euro. E’ successo ieri a Codroipo dove una donna di 80anni è stata raggirata da un finto agente di polizia locale e un finto tecnico dell’acqua.

Sostenendo che l’acqua fosse contaminata, i due sono riusciti a entrare in casa e, distraendo l’anziana, ad si sono impossessati di una cassettina con dei gioielli, per un valore di 10mila euro, e circa 60mila euro in contanti che la donna teneva a casa. I due poi si sono allontanati. L’anziana, resasi conto solo successivamente della truffa, ha sporto denuncia ai carabinieri che ora stanno indagando per individuare i responsabili.