Finto carabiniere lo convince a fare 4 bonifici: persi i risparmi di una vita

L’ennesima truffa telefonica, vittima un 66enne di Sauris.

Un cittadino di 66 anni residente a Sauris è stato vittima di una truffa telefonica che gli è costata 40 mila euro. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della stazione di Ampezzo, l’uomo ha ricevuto più telefonate tra l’11 e il 23 settembre da un individuo che si è spacciato per maresciallo dell’Arma.

Con vari pretesti, il falso militare lo ha convinto a eseguire quattro bonifici istantanei, facendogli perdere una somma complessiva ingente. Quando si è accorto dell’inganno, il 66enne ha sporto denuncia. Le indagini sono in corso per risalire al responsabile.