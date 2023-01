Si pianterà un albero per ogni nuovo nato a Udine.

A Udine ogni bimbo nuovo nato, o adottato, avrà il “suo” albero. Il consiglio comunale, infatti, ha approvato una mozione presentata dal consigliere Giovanni Marsico, impegnandosi a mettere a dimora una nuova pianta per ogni nascita.

Il documento è stato approvato all’unanimità, con un’iniziativa che si aggancia ad alcuni progetti già in atto, come quello del Lions Club Udine Duomo che negli ultimi undici anni ha visto mettere a dimora 237 alberi, e a quello dell’amministrazione che creerà un bosco urbano nell’ex caserma Piave, che sarà quindi il luogo ideale per concretizzarla. Altre zone di piantumazione potranno inoltre essere individuate in collaborazione con i privati. Il Comune, oltre a piantare l’albero, informerà i genitori del nascituro sul tipo di pianta e sul luogo in cui è stato messo a dimora. Sarà inoltre creato un bilancio arboreo, per il censimento e per la classificazione degli alberi piantati.