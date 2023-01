La friulana Shari al Festival di Sanremo, duetterà con Salmo

Shari sul palco di Sanremo.

Anche il Friuli Venezia Giulia sarà rappresentato sul palco del Festival della canzone italiana per antonomasia, quello di Sanremo: tra i “big” in gara infatti, c’è Shari. E per la serata dei duetti, prevista venerdì 10 febbraio e dedicata alle cover, la giovane cantante duetterà con Salmo.

Dopo aver superato il primo step con la canzone “Sottovoce” presentata a Sanremo Giovani, adesso la musicista, originaria di Monfalcone ma residente a Udine, per la competizione principale porterà il brano “Egoista”. Classe 2002, Shari fin da piccola ha avuto la passione per la musica e a soli 13 anni ha partecipato al programma Tu si que vales. Da allora, la carriera dell’artista è decollata: ha partecipato a diversi concerti de Il Volo come ospite e ha collaborato con Benji & Fede; a notarla è stata anche il rapper sardo Salmo, che l’ha voluta nel brano “L’angelo caduto” e ne ha poi prodotto alcune canzoni, una collaborazione che continua ora con il duetto a Sanremo, dove si esibiranno in copia con un medley di canzoni di Zucchero.