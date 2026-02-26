Pompieri per un giorno: a Udine la caserma apre le porte tra autopompe e percorsi per i piccoli

Chi da bambino non ha sognato, almeno una volta, di salire su una grande autopompa rossa o di indossare l’elmo dei soccorritori? Quel sogno sta per diventare realtà: venerdì 27 febbraio, in occasione delle celebrazioni per l’istituzione del Corpo Nazionale, la caserma dei Vigili del Fuoco di via Popone a Udine spalancherà i suoi cancelli a tutta la cittadinanza.

Un pomeriggio alla scoperta del soccorso

Dalle 14:30 alle 17:30, la sede del comando friulano si trasformerà in un percorso interattivo dove la sicurezza incontra la curiosità. Non sarà una semplice esposizione: i visitatori potranno vedere da vicino i mezzi di intervento e le attrezzature tecniche che ogni giorno sfrecciano per le strade della provincia per garantire la nostra incolumità. I professionisti del soccorso saranno a disposizione per mostrare le procedure d’emergenza e spiegare come funziona la macchina dei soccorsi.

“Fûc & Flamis”: l’avventura per i bambini

Il cuore pulsante dell’iniziativa sarà dedicato proprio ai più piccoli. Grazie al percorso ludico-educativo “Fûc & Flamis”, i bambini potranno mettersi alla prova in totale sicurezza, imparando le basi della prevenzione attraverso il gioco. Un’esperienza pensata per trasformarli in “piccoli pompieri”, premiando la loro voglia di scoprire un mondo fatto di coraggio e solidarietà.

L’evento rappresenta un momento di forte legame tra il territorio e i Vigili del Fuoco, permettendo di comprendere meglio l’importanza della prevenzione e dell’intervento rapido. L’ingresso alla caserma di via Popone è libero.