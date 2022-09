Vince 38mila euro al gioco, ma non li dichiara non perdere il reddito di cittadinanza

L’uomo non voleva perdere il reddito di cittadinanza.

Aveva vinto quasi 38mila giocando online, ma per non perdere il reddito di cittadinanza, non aveva dichiarato nulla. A smascherare il 34enne residente a Corno di Rosazzo è stata la guardia di finanza durante un controllo, dove è emerso la differenza tra quanto aveva dichiarato per accedere al Rdc e la sua reale situazione finanziaria.

L’uomo quindi è stato indagato per dichiarazioni mendaci e truffa ai danni dell’Inps. In circa un anno nel quale ha usufruito del beneficio il 34enne aveva intascato circa 17.500 euro che non gli erano dovuti.

Ieri il suo caso si è concluso in tribunale con il patteggiamento a un anno e sei mesi, la pena è stata sospesa con la condizionale. Oltre alla vincita mancante, durante le indagini era emerso che l’uomo aveva vissuto qualche tempo in Germania, venendo a mancare quindi anche il requisito della residenza continuativa per almeno 2 anni in Italia.