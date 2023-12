Rissa in Borgo Stazione.

Ancora una rissa in Borgo Stazione a Udine: attorno alle 17.40 di oggi, 18 dicembre, infatti, è scoppiata una violenta lite tra persone straniere nei pressi dell’uscita dell’autostazione. Sul posto è intervenuta la Polizia locale che ha fermato due soggetti: uno è stato trasportato all’Ospedale del capoluogo per una profonda ferita al braccio mentre l’altro ha rifiutato il trasporto. Sono in corso gli accertamenti per individuare ulteriori soggetti partecipanti alla lite e le responsabilità.