Menzione speciale al documentario sul dinosauro Big John.

Il film documentario “Big John” ha ricevuto la menzione speciale nella sezione “ArcheoDOC” della quinta edizione del Premio Internazionale di Archeologia Amedeo Maiuri. La proiezione e la premiazione si svolgeranno il prossimo 20 dicembre al Palazzo De Fusco a Pompei.

Il documentario prodotto dall’udinese Agherose e co-diretto da Dorino Minigutti e Davide Ludovisi racconta le vicende della ricostruzione dello scheletro di Big John, il più grande triceratopo mai scoperto e la corsa contro il tempo per riuscire a venderlo.

Le riprese sono state effettuate tra Trieste e Parigi nel corso del 2021. Ad ottobre di quest’anno è stato presentato al MONIFF – Monadnock International Film Festival (Stati Uniti) ed ora è disponibile sulla piattaforma di streaming Chili.

“È singolare che un documentario che ha a che fare con la paleontologia sia premiato a un festival archeologico, e non può che far piacere”, commenta Davide Ludovisi, “ma in effetti si vede molto bene il duro lavoro tra polvere e roccia che sicuramente accomuna i due mondi”.

Dorino Minigutti è autore e regista di numerosi documentari realizzati con la RAI e diverse

istituzioni pubbliche e private. Davide Ludovisi opera da venti anni nel campo della divulgazione scientifica e del giornalismo. Il film è stato prodotto da Agherose in co-produzione con Agent Double (Belgio) e il supporto di Fondo per l’Audiovisivo del FVG, FVG Film Commission, MiC Ministero della Cultura e il fondo canadese The Art of Documentary Development Fund.