Vittorio Sgarbi a piedi nudi nel consiglio regionale Fvg.

La sua presenza, come sempre, non passa inosservata. E così è stato anche questa volta. Vittorio Sgarbi, celebre critico d’arte e uomo politico italiano, ha fatto ancora una volta parlare di sé e questa volta in Friuli Venezia Giulia.

Arrivato ieri in consiglio regionale per inaugurare la mostra dedicata all’artista tarcentino Luciano Ceschia, voluta da Margherita Plos a 30 anni dalla morte, il vulcanico parlamentare è stato protagonista di un vero e proprio show. Si è accomodato su una sedia, mettendo i suoi piedi nudi sopra un tavolino. Il tutto, senza mascherina. Un’irruzione che non è passata inosservata: Mauro Capozzella, consigliere del Movimento 5 Stelle, ha postato sui social una foto con la didascalia “Vittorio Sgarbi ospite della più importante istituzione della nostra regione (guidata dal centrodestra)”, criticando evidentemente il comportamento del critico e il “lasseiz faire” dei politici di casa nostra.

Un post che non è sfuggito a Sgarbi, che sempre via social ha replicato piccato. “Meglio i miei piedi nudi che le vostre teste vuote. Ho presentato al Consiglio Regionale il grande scultore Luciano Ceschia, alla presenza della moglie e della figlia, con molti buoni argomenti e generale soddisfazione. Non era presente nessun consigliere dei cinque stelle, cui non interessa dell’arte ma solo dei miei piedi. E con i piedi ragionano“.

