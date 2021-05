Il matrimonio in Friuli.

Un tempo il trasporto del corredo e del letto nuziale doveva seguire rigide tradizioni per non far sfigurare le famiglie e non portare mala sorte alla coppia.

Inoltre, i compiti erano rigidamente divisi tra le due famiglie, alla famiglia della sposa spettava preparare il letto nuziale, a quella dello sposo spettava trasportare il corredo fino alla casa maritale.

