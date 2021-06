Forse non tutti sanno come si sceglieva la data delle nozze in Friuli

Il matrimonio in Friuli.

Anticamente una coppia friulana che desiderasse fissare la data del proprio matrimonio doveva seguire regole precise. Innanzitutto non poteva essere a maggio in quanto mese nefasto. Al contrario erano considerati mesi propizi febbraio e luglio.

Per quanto concerne invece il giorno della settimana, quello più indicato era il mercoledì, in particolare l’ultimo del Carnevale, mentre si riteneva che il lunedì la sposa sarebbe stata lunatica, il martedì lo sposo, il giovedì era da evitare in quanto giorno delle streghe, il venerdì e il sabato erano considerati infausti.

Infine, per la domenica le opinioni si dividevano: in basso Friuli era considerato un giorno propizio alla nozze mentre in Carnia si riteneva che andasse evitato a tutti i costi.

