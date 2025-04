Gli appuntamenti del fine settimana di Pasqua in Friuli Venezia Giulia.

In questo weekend di Pasqua tra un pranzo, una mostra e tantissimi eventi potrete godervi tantissimi eventi in tutta la regione Friuli Venezia Giulia.

Da Pordenone a Udine passando per Gorizia vi aspettano tantissime mostre, concerti e attività dal sabato santo a Pasquetta.

Sabato

Sabato Santo, il 19 aprile, sarà infatti una giornata all’insegna delle cacce all’uovo e delle escursioni su due ruote.

Per quanto riguarda i concerti, le conferenze e gli spettacoli, a partire dalle 16 presso Acrobati del Sole a Cividale ci sarà Mago Merlino e la spada nella roccia.

Invece, nell’ambito delle commemorazioni, sagre e dei festival, dalle 15 a San Giovanni al Natisone e Mortegliano per i più piccoli si terrà la Caccia all’Uovo.

In aggiunta, per tutto il ponte si terranno i Festeggiamenti di Pasqua a Pignano di Ragogna che includeranno banchetti enogastronomici, riunioni per gli appassionati dei motori e momenti musicali, mentre a Palmanova ci sarà Palma alle Arti e il Grado Street Food.

Mentre, in merito alle escursioni, alle 9 da Piazzale dell’Unità d’Italia a Gradisca partirà una cicloescursione sui luoghi della grande guerra e nel pomeriggio dalle 15 sempre per gli amanti delle pedalate si potranno scoprire i paesaggi delle risorgive con partenza da Le Fornaci del Zarnic.

Infine, continuano per tutto il fine settimana le mostre: Mimmo Jodice. L’enigma della luce e Uova di Pasqua – Ûfs di Pasche – Krasliche Pierhe a Pozzuolo del Friuli.

Domenica

La domenica di Pasqua, il 20 aprile, sarà invece una giornata dedicata alle sagre e alla musica.

Per quanto riguarda i concerti, le conferenze e gli spettacoli, alle 15 a Torlano ci saranno musica e balli con Alio e Elena, a seguire dalle 18.30 a Sappada si potrà fare un bagno di Gong, infine alle 21.30 suonerà a Staranzano la band ungherese Károly Paszternàk & A Légköri Jelenségek

Invece, nell’ambito delle commemorazioni, sagre e dei festival, dalle 17.30 sul Monte Quarin si terrà l’aperitivo di Pasqua con musica live e chioschi enogastronomici, invece in serata alle 21 a Forni Avoltri si terrà il tradizionale Tir des cidulos.

Lunedì

Pasquetta, il 21 aprile, sarà invece una giornata dedicata alle sagre e alla musica.

Per quanto riguarda i concerti, le conferenze e gli spettacoli, dalle 14.30 a Torlano ci sarà musica dal vivo con il Livio e Francesco Group.

Invece, nell’ambito delle commemorazioni, sagre e dei festival, per tutto il giorno si terrà Pasquetta sui Bastioni a Palmanova e Pasquetta con Enzo Zippo DJ a Fossalon di Grado, mentre dalle 14 avrà luogo la Caccia alle Uova a Forni di Sopra, invece dalle 14.30 ci sarà la tradizionale scampagnata di Pasquetta a Venzone.

Mentre, in merito alle escursioni, dalle 9.30 si terrà l’escursione alle quarantaquattro chiesette votive nella Valle dello Judrio con ritrovo presso il parcheggio della Chiesa di Santo Spirito di Albana.

Infine, continua per tutto il fine settimana la mostra: Mimmo Jodice. L’enigma della luce.