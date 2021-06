Gli appuntamenti del fine settimana in Friuli Venezia Giulia.

Cosa fare nel week-end in Friuli Venezia? Ecco alcuni appuntamenti per questo fine settimana. Guarda i nostri suggerimenti e troverai l’evento giusto per te fra Udine, Gorizia e Pordenone.

Sabato 19 giugno a Tolmezzo partirà la mostra “I Ragazzi del ’99” che mette a confronto le due generazioni degli anni di leva del 1899 e del 1999.

Sempre sabato a Manzano si terrà un picnic all’ombra dell’Abbazia di Rosazzo.

Inoltre, a Udine si terrà la commedia dell’arte: “Malacarne – La ballata dell’Amore e del Potere”.

In aggiunta, a Cervignano per gli amanti del Rock si esibiranno i Nomadi.

Sabato 19 e domenica 20 a Grado si terrà invece lo spettacolo da: “Da Balla a Dalla” che racconta la vita del grande cantautore.

Domenica 20, a Gorizia, presso la Sinagoga si terrà un concerto dedicato ai brani del giovane Beethoven.

Mentre, a Tolmezzo ritorna l’attesissima Festa del Solstizio.

E, infine, Simone Cristicchi inaugura la stagione teatrale di Forni di Sopra con: “Esodo”.

