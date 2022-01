Gli appuntamenti del fine settimana in Friuli Venezia Giulia.

Cosa fare in questo weekend di inizio anno in Friuli Venezia Giulia? Ecco alcuni appuntamenti per questo fine settimana di inizio gennaio. Guarda i nostri suggerimenti e troverai l’evento giusto per divertirti tra Udine, Gorizia e Pordenone.

Sabato

Sabato 8 gennaio, sarà una giornata all’insegna della cultura, del divertimento e del teatro.

Alle 20.30 a Pordenone si terrà lo spettacolo: “Piazza degli Eroi”.

Alle 21, invece, ad Azzano Decimo Ugo Dighero si esibisce in due monologhi di Dario Fo.

Continua a Cividale la mostra personale dell’artista friulano Walter Bortolossi, mentre a Monfalcone prosegue la mostra la mostra: “Punto, linea e superficie. Kandinsky e le avanguardie”.

Inoltre, sono presenti anche questa settimana il presepe di sabbia di Lignano Sabbiadoro e le mostre “La forma dell’Infinito”, “Fotografia Come Testimonianza”, “Tra la terra e il cielo. I meravigliosi ricami delle Orsoline” e “Carlo Dalla Mura. Fotografie 1949-1962”.

Domenica

Domenica 9 gennaio, sarà una giornata dedicata alla cultura e agli spettacoli.

Alle 16, a Pordenone arriverà lo spettacolo di teatro popolare: “Solo una vecchia mansarda”.

Alle 16.30, sempre a Pordenone si terrà lo spettacolo: “Piazza degli Eroi”.

Continua a Cividale la mostra personale dell’artista friulano Walter Bortolossi, mentre a Monfalcone prosegue la mostra la mostra: “Punto, linea e superficie. Kandinsky e le avanguardie”.

Inoltre, sono presenti anche questa settimana il presepe di sabbia di Lignano Sabbiadoro e le mostre “La forma dell’Infinito”, “Fotografia Come Testimonianza”, “Tra la terra e il cielo. I meravigliosi ricami delle Orsoline” e “Carlo Dalla Mura. Fotografie 1949-1962”.

(Visited 51 times, 51 visits today)