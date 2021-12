Cosa fare nel weekend di Natale in Friuli? I principali eventi in programma

Gli appuntamenti del fine settimana in Friuli Venezia Giulia.

Cosa fare in questo weekend natalizio in Friuli Venezia Giulia? Ecco alcuni appuntamenti per questo fine settimana di festa. Guarda i nostri suggerimenti e troverai l’evento giusto per te fra Udine, Gorizia e Pordenone.

Sabato

Il giorno di Natale il 25 dicembre sarà una giornata di divertimento e spiritualità in tutto il Friuli.

Per iniziare alle 9, partirà una meravigliosa ciaspolata a Forni di Sopra.

Alle 10.30 alla Basilica di Aquileia inizierà la messa solenne pontificale di Natale.

Sempre alle 10.30 presso il Duomo di Udine si terrà la Santa Messa presieduta dall’Arcivescovo, durante la quale canterà la Cappella Musicale della Cattedrale.

Alle 11, a Santa Maria la Longa si terrà la messa di Natale accompagnata dal coro Meleretum.

Alle 19 a Gorizia inizierà la messa di Natale.

A Monfalcone, prosegue la rassegna cinematografica natalizia con il film della diney: “Encanto”.

Continua a Cividale la mostra personale dell’artista friulano Walter Bortolossi.

Continuano anche questa settimana il presepe di sabbia di Lignano Sabbiadoro, le mostre “La forma dell’Infinito” e “Fotografia Come Testimonianza”.

Domenica

Domenica 26 dicembre, sarà una giornata all’insegna della cultura e delle escursioni che vi permetteranno di riprendervi dal pranzo di Natale.

Alle 10, da Cimolais partirà una divertente ciaspolata nella neve.

Mentre, sempre alle 10, da Monfalcone partirà una visita guidata al villaggio operaio di Panzano.

Alle 17, il Coro Polifonico Antonio Foraboschi sarà in concerto a Palazzolo dello Stella.

Alle 20.30 ad Artegna si terrà il concerto di Natale della Filarmonica “L. Mattiussi”.

