In Friuli il progetto per restituire benessere e autostima alle donne operate di tumore

Un’iniziativa condivisa con il reparto di Oncologia dell’Ospedale di Udine, per restituire alle donne una coccola necessaria per l’anima e per l’autostima: l’Associazione Andos Comitato di Udine ha infatti sottoscritto un progetto con la struttura del Santa Maria della Misericordia, rivolta non solo alle donne operate di cancro al seno, ma anche a quelle che hanno subito un intervento per tumore ovarico.

Alle pazienti, infatti, verrà donato un kit per la cura del corpo o del viso, nell’ambito di “Salute in Comune-Qualità di vita”, ideato da Stargate sas, gruppo che realizza progetti di Sostenibilità Sociale in partnership con gli Enti locali, che puntano a migliorare la qualità della vita delle pazienti oncologiche del territorio.

“Quando capelli, unghie e pelle del viso mostrano l’impatto delle terapie oncologiche – spiega la presidente di Andos Udine, Mariangela Fantin -, è difficile nascondere il percorso intrapreso e, anche se quello che più conta è curarsi e vincere la malattia, prendersi cura del proprio aspetto può aiutare ad adottare un atteggiamento positivo, che concorre ad affrontare meglio anche la terapia. Si tratta di un’azione che ha come scopo il sostegno concreto delle donne che stanno affrontando un percorso complesso. Con questo progetto possiamo contribuire a restituire bellezza, autostima e femminilità alle donne operate”.

Le figure di riferimento del progetto all’interno dell’Ospedale sono la dottoressa Claudia Andreetta (referente per le neoplasie ginecologiche) e il dottor Alessandro Marco Minisini (referente per le neoplasie mammarie), entrambi del Dipartimento di Oncologia dell’Azienda Sanitaria Universitaria del Friuli Centrale

Il progetto è stato possibile grazie al sostegno di un nutrito gruppo di aziende del territorio, ossia Officine Tecnosider S.R.L.; CO.IN.RA. S.r.l. Tabula; Friuli Coram S.r.l.; P.J.Solutions S.r.l. MUVU; Work On Time S.p.a.; Tesan- Televita S.r.l.; Universiis Società Cooperativa Sociale; SMB Scala & Mansutti Broker S.r.l.; Iron&Steel Tecnologies S.r.l.; Bluenergy group S.p.a; Enne Costruzioni S.r.l.; Sole Srl-Falconeri; CO.F.I.T.A.-S.r.l.; ARRIVA Udine S.p.a.; DGM S.r.l.; Beliven SRL; RG Food Srl-Profood; Porzio S.r.l.; Carpe Diem Valuenet S.r.l.; Novalia S.r.l.; Agire S.r.l.; Sistema Sosta e Mobilità S.p.a.; G.Z. Trasformazione Lamiere E.r.l.; Udinese Per La Vita Onlus; Fibre Net S.p.a.; Società Ferrovie Udine-Cividale S.r.l.; Piussi di Biancuzzi e Pavan S.r.l.; Progetto Nachste S.r.l.; Fabbrica Rappresentanza Industriali S.r.l.-F.R.I.S.r.l.