Firmato protocollo d’intesa con il comparto del mini-hydro in Fvg.

È stato firmato qualche settimana fa dal presidente Paolo Picco per FederIdroelettrica e dalla presidente Gianna Cimenti per l’associazione dei produttori idroelettrici del Friuli Venezia Giulia il protocollo d’intesa volto a sviluppare una reciproca collaborazione e a rafforzare la rappresentanza unitaria del comparto del mini-hydro a livello nazionale.

Grazie a questa importante iniziativa, le due associazioni si apprestano così a conferire nuovo impulso alle attività di promozione e tutela del comparto, al fine di sostenere con rinnovata incisività i sostanziali cambiamenti e le sfide che il settore sta affrontando e che dovrà affrontare nei prossimi anni.

L’importanza dell’aggregazione.

FederIdroelettrica è l’unica associazione che, a livello nazionale, tutela esclusivamente il comparto del mini-hydro. “Sono convinto – commenta Paolo Picco – che una sempre maggior rappresentatività del mini-hydro nei confronti delle istituzioni non possa far altro che portare dei benefici ai produttori. E’ fondamentale che questa rappresentanza sia il più possibile unitaria e per questo invito tutti i produttori ad associarsi a FederIdroelettrica, e, in Friuli Venezia Giulia, all’associazione dei produttori idroelettrici del Fvg, così da poter dare più voce alle due associazioni”.

Per Gianna Cimenti “l’incredibile fase storica che il nostro Paese sta vivendo – ricorda – deve consentire al mini idroelettrico di rilanciarsi attraverso tutte le opportunità europee e nazionali a disposizione. Per raggiungere questo ambizioso risultato non possiamo prescindere dall’aggregazione degli operatori del settore, per rafforzarne le posizioni e le proposte e il protocollo d’intesa guarda esattamente in questa direzione”.

