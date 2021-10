I 20 milioni di fondi per la montagna del Friuli.

Tra lockdown e impianti sciistici mai entrati in funzione, è stata una delle aree più penalizzate dalle restrizioni per il Covid. Ma ora, per la montagna del Friuli è in arrivo un’altra tranche di aiuti da parte del governo.

L’esecutivo nazionale ha messo a disposizione 20 milioni per i ristori. Oltre 1 milione e 300mila euro sarà destinato ai maestri di sci, rimasti inattivi durante la scorsa stagione. Per le realtà turistiche inserite nei comprensori sciistici, invece, arriveranno oltre 6 milioni.

Ulteriori 5 milioni saranno destinati agli impianti di risalita, mentre 7 milioni andranno distribuiti a un ampio paniere di attività commerciali. Nel computo sono ricomprese anche realtà che non gravitano in montagna.

L’assessore regionale al Turismo, Sergio Emidio Bini, si è detto pronto a convocare un tavolo di lavoro per la distribuzione delle risorse.

