Mamma di due figli muore a 39 anni, Fagagna piange Serena Biancotto

Serena Biancotto aveva 39 anni.

Un profondo cordoglio ha colpito la comunità di Fagagna per la prematura scomparsa di Serena Biancotto in Narduzzi, mamma di 39 anni, strappata alla vita da una malattia. Una notizia che ha lasciato sgomenti amici, conoscenti e l’intero paese, che si stringe in queste ore al dolore della famiglia.

Serena lascia il marito Alessandro, i due amati figli, la madre, la sorella e tutti i familiari che le sono stati accanto fino all’ultimo. I funerali si terranno martedì 22 aprile alle ore 16 nella chiesa di San Giacomo di Fagagna, con partenza dalla camera ardente dell’ospedale di Udine, dove era ricoverata. Chi l’ha conosciuta la ricorda con affetto e commozione. “Ti ricorderemo sempre con quel sorriso stupendo e quell’allegria che trasmettevi ogni volta che ci si incontrava” è solo uno dei messaggi di cordoglio.