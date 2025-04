Un olivo secolare per ricordare Alessandra Freschet.

Sarà un olivo secolare, simbolo di pace e memoria, a ricordare per sempre Alessandra Freschet, la quindicenne di Roveredo in Piano tragicamente scomparsa il 2 settembre scorso in un incidente aereo avvenuto all’aviosuperficie di Premariacco, durante un volo di addestramento previsto nei programmi scolastici dell’Istituto Aeronautico Volta di Udine, dove studiava.

La pianta sarà donata dalla famiglia della giovane studentessa e verrà collocata davanti alla nuova scuola elementare del paese, oggi in fase di completamento. Una scelta fortemente simbolica, dal momento che proprio quella scuola aveva accolto Alessandra durante i suoi primi anni di formazione.

Accanto all’olivo sarà collocata una targa commemorativa, che verrà ufficialmente scoperta in occasione dell’inaugurazione del nuovo edificio, programmata per l’inizio del prossimo anno scolastico. Saranno presenti gli alunni, i docenti e le autorità cittadine, in un momento che unirà il ricordo alla speranza nel futuro.

Alessandra si trovava al suo primo volo di istruzione insieme all’istruttore Simone Fant, anche lui deceduto nel tragico impatto. La sua scomparsa aveva scosso profondamente non solo la famiglia, ma l’intera comunità di Roveredo, che ora potrà coltivare il suo ricordo in un luogo simbolico e vivo, frequentato ogni giorno da nuovi giovani studenti.