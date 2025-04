Il “papà” di Alien in Friuli: il nuovo kolossal di Ridley Scott sarà girato anche in regione

Il nuovo film di Ridley Scott.

Ridley Scott, regista quattro volte candidato agli Oscar e autore di capolavori come Alien e Blade Runner, ha scelto anche il Friuli come set per il suo nuovo film, “The Dog Stars”. Dalle notizie trapelate pare che il primo ciak in regione sarà al lago di Bordano, a fine mese, il 29 aprile.

Il riserbo sul set è massimo, ma l’attesa è palpabile: la regione si prepara ad accogliere una produzione da 100 milioni di euro, firmata 20th Century Studios. Il film, tratto dall’omonimo romanzo di Peter Heller, è un thriller post-apocalittico ambientato in un mondo decimato da un virus globale. Protagonista della pellicola è Jacob Elordi, attore australiano in ascesa (soprattutto dopo la serie “Euphoria”), affiancato da un cast di alto profilo che comprende Margaret Qualley, Josh Brolin e Guy Pearce. Elordi vestirà i panni di Hig, un pilota sopravvissuto alla pandemia, che vive isolato tra i boschi con il suo cane e il suo aereo.

Bordano non sarà l’unica location regionale del film: a maggio, infatti, la troupe si sposterà nella foresta del Cansiglio, tra la provincia di Pordenone e il Veneto. Proprio qui, tra i boschi dei Dogi, si svolgerà una sequenza del film, blindatissima per via della complessità tecnica e della riservatezza richiesta dalla produzione. La foresta sarà off limits dal 12 al 16 maggio.