L’incidente sulla provinciale a Fagagna.

Ha perso il controllo della sua mini car ed è finito in un avvallamento fuori strada poco prima del cartello d’ingresso del comune. Un anziano è rimasto ferito, questo pomeriggio, intorno alle 13, a causa di un incidente sulla provinciale 5, che da Fagagna porta a Rodeano. Con la sua auto è finito fuori strada, ribaltandosi di lato.

Soccorso dal personale sanitario del 118, è stato trasportato in ospedale a Udine. Ha riportato alcune ferite, ma non è fortunatamente grave. L’incidente ha causato, però, lunghe code sulla provinciale. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Udine, per le operazioni di messa in sicurezza.

