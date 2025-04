Bambino resta chiuso nel bagno: soccorso dai Vigili del fuoco

Il bambino era rimasto chiuso nel bagno e non riusciva più ad uscire.

Questa mattina una squadra della sede centrale dei Vigili del fuoco di Pordenone è intervenuta presso un’attività commerciale di Fiume Veneto dove un bambino era rimasto chiuso accidentalmente all’interno di un bagno e non riusciva più ad aprire la porta.

I Vigili del fuoco, giunti sul posto, hanno subito instaurato in dialogo con il minore per tranquillizzarlo e, in breve tempo, hanno aperto la porta del bagno liberando il bambino che si è subito buttato tra le braccia del vigile, che era ancora inginocchiato davanti all’uscio, stringendolo in un abbraccio pieno di emozione e gratitudine.