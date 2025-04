Il bollettino di aggiornamento sull’allerta meteo in Friuli Venezia Giulia.

Prosegue l’allerta meteo in Friuli Venezia Giulia, ma fortunatamente al momento non sono segnalate grosse criticità. Nelle ultime 12 ore le precipitazioni più significative si sono concentrate sulle zone montane, in particolare su Alpi e Prealpi Carniche, dove sono stati registrati accumuli di pioggia compresi tra i 10 e i 40 mm. In pianura e lungo la costa, invece, le precipitazioni sono state deboli o assenti, con quantitativi inferiori ai 10 mm.

In quota le raffiche di vento hanno raggiunto i 90 km orari, mentre lungo la fascia costiera da metà mattina è entrato lo Scirocco, con raffiche fino a 60 km/h, che nel pomeriggio potrebbero intensificarsi ulteriormente fino a 70 km/h.

Le previsioni per le prossime ore

Nel corso della giornata sono attese nuove masse d’aria umida e instabile provenienti dal Mediterraneo, che porteranno ulteriori precipitazioni, localmente intense e a carattere temporalesco, soprattutto su Carnia e Prealpi Carniche. In pianura sono previste piogge abbondanti, mentre lungo la costa si prevede un regime pluviometrico più moderato.

In serata, l’arrivo di aria più fredda in quota abbasserà la quota neve, che scenderà da 2300 a circa 2000 metri. I venti resteranno forti sia in quota che al suolo, con raffiche che nelle aree prealpine potranno sfiorare i 100 km orari.

Situazione sotto controllo, nessun dissesto

Nonostante il maltempo, la Sala Operativa Regionale non ha ricevuto segnalazioni di dissesti sul territorio. Si segnala solamente la chiusura del guado di Rauscedo e il successivo ripristino della viabilità lungo la SR-PN 22 della Val Cosa, nel comune di Clauzetto.

Fiumi sotto controllo

Tutti i corsi d’acqua regionali si mantengono al di sotto dei livelli di guardia e, secondo le proiezioni, non sono previsti superamenti significativi delle soglie critiche nelle prossime ore.

La Protezione Civile invita comunque la popolazione a mantenere un atteggiamento prudente, specialmente nelle zone montane e prealpine, e a seguire gli aggiornamenti ufficiali per eventuali evoluzioni del quadro meteorologico.