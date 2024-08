Approvato il Biciplan a Fiume Veneto.

Il Consiglio Comunale di Fiume Veneto ha approvato in via definitiva il Biciplan, il Piano della Mobilità Ciclistica Comunale. Questo strumento urbanistico strategico mira a migliorare l’intero assetto viabilistico del territorio attraverso la realizzazione di piste ciclabili e la riconfigurazione delle strade cittadine, con l’obiettivo di potenziare la sicurezza stradale.

“Investire su forme di trasporto alternative all’automobile – dichiara l’assessore ai lavori pubblici Roberto Corai – è una scelta strategica, soprattutto nei contesti urbani, dove la densità di servizi e popolazione rende i tragitti quotidiani molto brevi. È possibile ricollocare quote di spostamenti dai mezzi a motore alla mobilità dolce. Ne conseguono: la riduzione dell’inquinamento, del traffico e dei costi sociali associati, cittadini più attivi e più sani, il miglioramento della qualità dello spazio pubblico e della vita in generale.”

Il Biciplan parte dall’analisi della mobilità ciclabile esistente, evidenziando le criticità e individuando i possibili interventi per il completamento e l’estensione della rete ciclabile. Il piano consente di programmare e pianificare gli investimenti, migliorare la sicurezza stradale ed implementare le Zone 30, oltre a incentivare gli spostamenti ciclabili quotidiani.

“Con l’approvazione – conclude l’Assessore Corai – abbiamo integrato e aggiornato il Biciplan, adottato nel 2022, al Piano Regionale della Mobilità Ciclistica (PREMOCI), consentendoci ora una programmazione a lungo termine per il reperimento delle risorse e la pianificazione dei singoli interventi. Negli ultimi anni, molti dei lavori pubblici hanno già tenuto conto delle disposizioni del Biciplan. Tra le opere in corso, vi è sicuramente la pista ciclabile Fiume Veneto – Pescincanna, il cui primo lotto, finanziato dalla Regione con 830 mila euro, è attualmente in fase di progettazione.”