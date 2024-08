Lutto nella chiesa friulana, addio a don Giuseppe Brollo

Don Giuseppe Brollo aveva 88 anni.

Nuovo lutto nella chiesa friulana per la scomparsa del sacerdote don Giuseppe Brollo. Il decesso è avvenuto all’ospedale di Udine, dove don Brollo è stato ricoverato pochissimi giorni fa. Ritirato in quiescenza alla Fraternità sacerdotale di via Ellero a Udine, solo domenica scorsa don Brollo aveva presieduto, a Tolmezzo, una solenne Santa Messa per il 60° anniversario di ordinazione presbiterale, avvenuta il 28 giugno 1964.

Classe 1936, appena ordinato sacerdote don Brollo fu nominato vicario parrocchiale a Socchieve, Parrocchia in cui prestò servizio fino a quando, nel 1967, l’arcivescovo monsignor Zaffonato gli affidò l’incarico di vicario parrocchiale a Comeglians. Nel 1973 don Brollo emigrò a Wolfsburg, nell’allora Germania Ovest, come missionario tra le famiglie degli operai emigrati delle locali fabbriche automobilistiche. Rientrato in Italia in età avanzata, visse alcuni anni a Tolmezzo prima di ritirarsi alla Fraternità sacerdotale.