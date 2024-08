Muore carbonizzato nell’auto dopo l’incidente: chi è la vittima

L’auto di Ani Gjergji ha preso fuoco immediatamente dopo lo schianto.

E’ Ani Gjergji, 21enne di origini albanesi e residente ad Azzano Decimo, la vittima dell’incidente avvenuto questa notte a Chions.

Secondo le prime ricostruzioni delle autorità, Gjergji stava viaggiando da solo quando, per ragioni ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo della sua vettura. L’auto, uscita di strada, è andata a schiantarsi contro la spalletta di un fosso lungo la strada. L’impatto è stato violentissimo, e in pochi istanti l’auto ha preso fuoco.

Nonostante gli sforzi disperati per uscire dal mezzo in fiamme, il giovane non è riuscito a mettersi in salvo, rimanendo intrappolato all’interno della vettura. All’arrivo dei vigili del fuoco di San Vito al Tagliamento, chiamati d’urgenza sul luogo dell’incidente, il corpo di Gjergji era già completamente carbonizzato, così come la sua auto, ormai distrutta dalle fiamme.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno eseguito i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Al momento, non sono ancora chiare le cause che hanno portato il giovane a perdere il controllo del veicolo ma una delle ipotesi più probabili è che il giovane potrebbe aver avuto un colpo di sonno.