Fiume Veneto punta a realizzare un campus in via Verdi.

Un nuovo spazio per sport, cultura e socialità prenderà forma a Fiume Veneto. La Giunta comunale ha approvato il Documento di Fattibilità delle alternative progettuali (Docfap) per la realizzazione di un polo sportivo e aggregativo ispirato ai campus universitari americani. Un investimento ambizioso da 20 milioni di euro per trasformare via Verdi in un punto di riferimento per giovani, famiglie e associazioni del territorio.

“Come previsto nel nostro programma elettorale – ha dichiarato il sindaco Jessica Canton – abbiamo avviato l’iter per realizzare un campus moderno, sicuro e accessibile, pensato per accogliere attività sportive, educative, culturali e ricreative. Sarà un luogo dove condividere esperienze in un ambiente stimolante e protetto, dotato anche di portierato”.

Un campus su modello americano

Il cuore del progetto sarà un palazzetto multidisciplinare con campi da gioco all’avanguardia per pallavolo e basket, affiancato da spazi per eventi, attività culturali e momenti di aggregazione. Intorno sorgeranno edifici destinati al doposcuola, laboratori, palestre, sale polifunzionali e aree verdi attrezzate per famiglie. Il campus sarà accessibile anche tramite un servizio di trasporto dedicato per gli studenti.

Il progetto è stato sviluppato in due varianti, valutate sulla base di criteri ambientali, urbanistici, architettonici ed economici, con l’obiettivo di ridurre l’impatto sul territorio e favorire la mobilità sostenibile.

I numeri del progetto

La proposta selezionata prevede una struttura sportiva e ricreativa di circa 3.500 metri quadrati un piazzale pubblico di 3.600 metri quadrati; un parcheggio principale da circa 450 posti auto, a servizio anche delle strutture esistenti, più un’area separata per gli atleti; un parco urbano di circa 31.000 metri quadrati. L’accessibilità sarà garantita da una nuova arteria stradale di collegamento tra Viale Trento e l’area del campus, per facilitare gli ingressi in modo ordinato e sicuro.

Il costo stimato dell’intervento è di 20 milioni di euro, con la possibilità di una realizzazione modulare, attraverso lotti funzionali, per garantire una progressiva attuazione del progetto.