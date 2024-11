Controlli sulle strade: multe e due patenti ritirate a Fiume Veneto

I controlli della polizia locale a Fiume Veneto.

Venerdì 22 novembre 2024, la Polizia Locale di Fiume Veneto ha condotto un’intensa attività di controllo sul territorio per prevenire furti nelle abitazioni e contrastare la guida sotto l’effetto di alcol o sostanze stupefacenti. Le operazioni si sono concentrate nelle vie residenziali e nelle zone adiacenti alle arterie di traffico più intenso.

Durante i controlli, sono state accertate due violazioni per guida in stato di ebbrezza, di cui una di rilevanza penale, con un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l. Il conducente ha ricevuto una sanzione di 1.086 euro, la decurtazione di 10 punti sulla patente e il ritiro del documento per la successiva sospensione decisa dalla Prefettura di Pordenone. Inoltre, sono state riscontrate violazioni per mancato uso delle cinture di sicurezza e mancata revisione del veicolo. Un’altra conducente, sulla Via Pontebbana, è stata sanzionata per guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8 g/l: 543 euro di multa, 10 punti decurtati e ritiro della patente.

Intensificati anche i controlli contro i furti.

Il Comandante della Polizia Locale, dott. Paolo Fort, esprime soddisfazione per l’attività svolta dal personale in servizio e dichiara: ” Alla luce dei recenti episodi di furti nel pordenonese e delle numerose segnalazioni ricevute, stiamo intensificando i controlli, specie nelle ore serali. Il personale della Polizia Locale del Comando di Fiume Veneto è attivo nell’effettuare un servizio straordinario di controllo del territorio: i risultati sono incoraggianti, e questi servizi straordinari proseguiranno durante le festività natalizie e di Capodanno”.

Il sindaco Canton: “Un plauso alla nostra Polizia Locale”.

“Un plauso alla nostra Polizia Locale, al Comandante Comm. Capo Paolo Fort e tutta la squadra, che dimostra quotidianamente impegno, competenza e dedizione, nonostante le sempre più numerose e pressanti incombenze – ha commentato il sindaco Jessica Canton – . Anche per tale motivo abbiamo voluto riconoscere al personale di Polizia Locale un aumento retributivo. L’impegno futuro è altresì quello di continuare a rafforzare le fila della Polizia Locale, nell’auspicio che si diffonda la comprensione dell’importanza dei Corpi di Polizia Locale per contrastare fenomeni delittuosi sempre più frequenti che stanno oramai interessando tutti i nostri territori, dalla violenza di genere, alla violenza di gruppo, al consumo e spaccio di sostanze stupefacenti.”

Infine, il sindaco e il Comandante hanno annunciato che dal mese di dicembre il Commissario Gianluca Diolosà, già Comandante dal 2004 al 2022, sarà trasferito presso un’altra amministrazione. Entrambi hanno espresso gratitudine per il servizio reso e gli hanno augurato buon lavoro.