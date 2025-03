Fiume Veneto diventa Comune Amico delle Api

Il Comune di Fiume Veneto si unisce ufficialmente alla rete nazionale “Comuni Amici delle Api”, a seguito della decisione unanime del Consiglio comunale. Si tratta di un passo significativo per l’amministrazione, che rafforza il proprio impegno nella tutela ambientale e nella promozione di uno sviluppo sostenibile, consapevole dell’importante ruolo che le api ricoprono per la salvaguardia della biodiversità e la sicurezza alimentare.

Le api non sono solo produttrici di miele, ma vere e proprie sentinelle dell’ambiente. Il loro lavoro di impollinazione contribuisce alla rigenerazione degli ecosistemi e alla fertilità del suolo, con un impatto diretto sull’equilibrio naturale e sulla produttività agricola. “Viviamo in un periodo storico in cui l’attenzione alle problematiche ambientali deve essere una priorità assoluta – sottolinea l’assessore alle politiche agricole e ambientali, Sara Pezzutti – e le api rappresentano un elemento chiave per la salute del nostro pianeta e delle future generazioni. Con questa adesione vogliamo promuovere una maggiore sensibilizzazione sul tema e avviare iniziative concrete che coinvolgano tutta la comunità”.

Le buone pratiche.

L’amministrazione comunale di Fiume Veneto già da tempo ha attuato misure per tutelare questi preziosi insetti impollinatori. Tra le buone pratiche adottate figurano l’eliminazione dei diserbanti chimici e dei pesticidi nella manutenzione del verde pubblico e dei cigli stradali, sostituiti dallo sfalcio meccanico, e un approccio sostenibile nella lotta alle zanzare, che privilegia l’uso di larvicidi per evitare interventi chimici dannosi per le api e altri insetti impollinatori.

I prossimi progetti pre tutelare le api.

L’adesione alla rete “Comuni Amici delle Api” non è solo simbolica, ma prelude a ulteriori progetti già in fase di studio. Tra questi, un ruolo centrale sarà riservato all’educazione ambientale, con attività che coinvolgeranno direttamente gli alunni delle scuole locali. “È fondamentale avvicinare le nuove generazioni a queste tematiche – aggiunge l’assessore Pezzutti – perché la salvaguardia dell’ambiente passa anche attraverso la consapevolezza e l’impegno collettivo”.

Inoltre, la rete “Comuni Amici delle Api” offre la possibilità di sviluppare una serie di progetti condivisi con altre amministrazioni locali, creando un vero e proprio circuito di scambio e collaborazione tra comuni impegnati nella tutela delle api e della biodiversità. Fiume Veneto potrà così beneficiare di un supporto reciproco, scambiare buone pratiche e partecipare a iniziative di ampio respiro, come la creazione di aree verdi urbane dedicate alle api, la realizzazione di corsi di formazione per gli agricoltori e l’organizzazione di eventi per sensibilizzare la popolazione. “Questi progetti rappresentano un’opportunità per stimolare la partecipazione attiva della comunità, non solo nella protezione delle api, ma anche nella costruzione di un futuro più sostenibile e resiliente per tutti”.