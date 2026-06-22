Pic Nic di Agriflumen, un successo nonostante i 38 gradi

Bilancio positivo per il Pic Nic di Agriflumen, che si è svolta domenica 21 giugno al Parco fluviale del Mortol di Fiume Veneto.

Si è chiusa con un bilancio positivo la prima edizione del Pic Nic di Agriflumen, che si è svolta domenica 21 giugno al Parco fluviale del Mortol di Fiume Veneto. La manifestazione, organizzata dal Comune, ha portato nel verde laboratori, letture, giochi, sport, musica, prodotti locali e momenti pensati soprattutto per le famiglie.

La giornata ha avuto una buona partenza, con una presenza numerosa di bambini e genitori che hanno partecipato in particolare alle attività del mattino. Il programma ha coinvolto diverse realtà del territorio, con laboratori creativi, letture per i più piccoli, giochi della tradizione, attività sportive, mercatino dei prodotti agricoli e dell’artigianato locale.

A incidere sullo svolgimento complessivo dell’evento è stato il forte e anomalo caldo registrato in particolare nel pomeriggio, durante il quale le temperature hanno sfiorato i 38 gradi, quasi dieci gradi in più rispetto allo stesso giorno dello scorso anno. Una condizione che ha scoraggiato molte persone a uscire di casa nelle ore centrali e pomeridiane.

“Una prima edizione positiva, pur dentro una giornata segnata da un caldo davvero fuori misura – dichiara l’assessore allo Sviluppo economico Michele Cieol -. La risposta delle famiglie nella prima parte della manifestazione è stata molto bella. Abbiamo visto bambini partecipare ai laboratori, genitori allestire il proprio pic nic sotto gli alberi, attorniati dai gazebi di associazioni ed espositori. È il segnale che l’idea funziona e che può crescere”.

Associazioni e realtà locali.

Il Pic Nic di Agriflumen ha visto la partecipazione di associazioni e realtà locali che hanno contribuito a rendere vivo il Parco del Mortol: ASD Libertas Fiume Veneto con le attività sportive, Cantiere Lettura con le proposte per i bambini, AVIS Fiume Veneto con la loro mongolfiera, i Ferriveci con il set fotografico e i giochi di abilità, oltre alla presenza di Gastone, l’oca mascotte del Pic Nic, particolarmente apprezzata dai più piccoli.