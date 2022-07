La pianta perfetta per l’ufficio e come prepararsi a settembre

Mettere una pianta in ufficio ecco che effetti ha.

A lavoro ci passiamo 8 ore al giorno. Anche di più se consideriamo straordinari e pause pranzo. Il posto dove passiamo il più del nostro tempo. Una buona idea quindi è quello di renderlo piacevole. Un ottimo contributo in questo senso lo danno le piante. Posizionare una pianta sulla propria scrivania o nel proprio ufficio è raccomandato perché stimola la creatività, l‘allegria e la motivazione.

Una medicina per il buon umore ma non solo. Una pianta d’arredo nel proprio ufficio ci piò aiutare anche a contrastare i danni di ambiente poco salutare, visto che riesce ad assorbire allergeni e agenti inquinanti presenti negli spazi chiusi. Ci sono tanti buoni motivi per decidere di mettere una pianta sulla propria scrivania. Interflora ha stilato una lista di piante perfette per rendere accoglienti quelle 8 ore di lavoro chiusi in ufficio.

Di che piante circondarsi.

Gli inseparabili. Anni di cattività chiusi in città di cemento hanno fatto sentire sempre più impellente la necessità di ricongiungerci con il verde. Tanto che nato l’Urban Jungle come stile di arredamento una tendenza che consiste nell’arredare gli spazi con piante di diverse specie per conferire un’atmosfera suggestiva e autentica agli ambienti. Il set degli Inseparabili, composto da Draceana Fragrans e Philodendron Atom, è quindi un’ottima scelta per chi ama questo stile o vuole avvicinarcisi.

I fantastici 4. Se si è preoccupati dalle sostanze dannose che respiriamo continuamente negli ambienti chiusi (emesse da apparecchi elettronici mobili e impianti di condizionamento) allora Pothos, Felce, Spatyphillum e Sansevieria fanno per voi. Il Set Aria Pulita permette un trattamento intensivo contro gli agenti inquinanti.

Magic Duo, in questo caso è una soluzione naturale per il miglioramento del microclima. Composto dalla Sansevieria e dalla Felce, oltre ad arredare i vostri spazi, purificherà l’aria che respirerete.

Afrodite. Scientificamente si chiama Philodendro Monstera Deliciosa ha le foglie ampie e a forma di cuore dà un tocco artistico all’ufficio, personalizzandolo con più carattere. Il nome “Monstera” deriva dalle incredibili dimensioni che possono raggiungere le sue foglie mentre l’aggettivo “Deliciosa” è legato alla bontà del frutto che riesce a produrre.