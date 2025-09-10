Danneggiata dal maltempo del 2023, riaperta la palestra di Forgaria

Dopo i lavori è stata inaugurata oggi la palestra di Forgaria nel Friuli.

Una grande giornata quella di oggi per la comunità di Forgaria nel Friuli, dove questa mattina è stata inaugurata la palestra scolastica completamente ristrutturata, a poco più di un anno dai gravi danni causati dal maltempo del 2023. Grazie a un intervento regionale da 350mila euro, gli alunni del polo scolastico – che accoglie circa 120 studenti tra scuola primaria e secondaria – possono tornare a svolgere le attività fisiche e ricreative in un ambiente sicuro e accogliente.

“Questa giornata segna un momento particolarmente significativo per la comunità di Forgaria nel Friuli: i ragazzi possono iniziare, infatti, il nuovo anno scolastico con una palestra che, grazie agli interventi tempestivi della Regione, è tornata ad accoglierli in piena sicurezza – ha commentato l’assessore con delega alla Protezione civile del Friuli Venezia Giulia Riccardo Riccardi – . È la dimostrazione dell’impegno che mettiamo anche sul fronte degli edifici scolastici colpiti dalle emergenze meteorologiche, che negli ultimi tempi si presentano in forma sempre più intensa e circoscritta”.

I danni del maltempo del 2023.

La struttura, al servizio del polo della scuola primaria e secondaria (circa 120 alunni), era stata gravemente danneggiata dal maltempo del 2023: il tetto era stato parzialmente scoperchiato e gli interni completamente compromessi. Grazie a un finanziamento regionale pari a 350mila euro, è stata eseguita una ristrutturazione completa. Riccardi ha ribadito la vigilanza costante sul territorio: “Confidiamo che gli eventi meteo non impongano ulteriori misure straordinarie, ma siamo pronti ad affrontare ogni necessità, con la responsabilità che il nostro ruolo impone ogni singolo giorno”.

Ha aggiunto il ringraziamento alla comunità: “Quella di oggi – ha detto – è anche una giornata di gratitudine verso gli amministratori locali, il sistema scolastico, le famiglie e in particolare il personale docente che, con il proprio lavoro quotidiano, contribuisce alla crescita dei nostri ragazzi”.

La palestra rinnovata e l’inaugurazione.

La palestra di Forgaria nel Friuli è un luogo centrale per la comunità: ospita le attività scolastiche e, ogni giorno, attività extrascolastiche promosse dalle associazioni del territorio, con sport e momenti ricreativi dedicati in particolare ai bambini e alle persone anziane.

Erano presenti il sindaco di Forgaria nel Friuli, Pierluigi Molinaro, e il sindaco di Vito d’Asio, Marco Ziani; i due Comuni condividono diversi servizi, in particolare quelli connessi alle attività scolastiche, e la struttura rappresenta un riferimento per entrambe le realtà. La cerimonia si è conclusa con la benedizione degli spazi rinnovati da parte di monsignor Sergio De Cecco, parroco coordinatore della Collaborazione pastorale di San Daniele del Friuli, che segue anche la comunità di Forgaria.