Raggiunti i 2milioni di passeggeri sul volo Trieste Londra.

Ryanair ha celebrato oggi il traguardo dei 2 milioni di passeggeri trasportati sul volo Trieste –Londra Stansted, una delle rotte più longeve e popolari dell’aeroporto di Trieste-Ronchi dei Legionari. Un risultato che arriva a quasi 25 anni dal primo volo, operato nel 2001, e che oggi viene festeggiato con una promozione speciale con biglietti in offerta per volare fino alla fine di ottobre.

L’iniziativa è parte di un più ampio programma estivo record per lo scalo friulano, che per l’estate 2025 prevede 21 rotte totali, tra cui 3 nuove destinazioni – Lamezia Terme, Praga e Stoccolma – e 9 collegamenti potenziati, compresi quelli verso Barcellona, Bari, Cagliari, Olbia e la stessa Londra Stansted.

La compagnia irlandese ha ringraziato la Regione Friuli Venezia Giulia per la decisione di eliminare l’addizionale municipale, una misura che ha incentivato l’espansione e gli investimenti di Ryanair sul territorio. Il risultato: traffico raddoppiato, due aeromobili basati, 10 nuove rotte attivate e oltre 800 posti di lavoro supportati.

“Ryanair è lieta di celebrare i 2 milioni di passeggeri sulla popolare rotta Trieste–Londra Stansted – ha dichiarato Fabrizio Francioni, Head of Communications Italy Ryanair –. Questo importante traguardo conferma la continua crescita e l’impegno di Ryanair presso l’Aeroporto di Trieste. Quest’estate, Ryanair opera un programma da record da/per Trieste, con un incremento di capacità del 35%, 21 rotte totali, incluse 3 nuove ed entusiasmanti destinazioni – Lamezia, Praga e Stoccolma – oltre all’aumento delle frequenze su 9 rotte molto richieste come la stessa Londra Stansted, ma anche Barcellona, Bari, Cagliari e Olbia. A ciò si aggiunge il posizionamento di un nuovo aeromobile basato per l’estate (ulteriore investimento da 100 milioni di dollari), portando la flotta Ryanair basata a Trieste a 2 aeromobili.”

Francioni ha aggiunto che Ryanair ha premiato Maria, la due-milionesima passeggera della tratta, con una gift card da 50 euro per volare verso qualsiasi destinazione del network. Per festeggiare, Ryanair ha lanciato una promozione con tariffe a partire da €21,99 per volare sulla rotta Trieste–Londra Stansted fino a ottobre (posti limitati disponibili su ryanair.com).

Anche il management dello scalo regionale ha accolto con soddisfazione il traguardo raggiunto. “Il superamento dei 2 milioni di passeggeri sulla rotta Trieste – Londra Stansted è motivo di grande soddisfazione – ha affermato Marco Consalvo, CEO di Trieste Airport Friuli Venezia Giulia –. Questo collegamento è stato il primo volo operato da Ryanair sullo scalo del Fvg inaugurato il 5 aprile 2001, e ha nel tempo offerto un servizio primario per i nostri passeggeri. Il volo Trieste – Londra Stansted opera oggi con 6 frequenze settimanali, garantendo ai turisti, così come ai viaggiatori per motivi di lavoro o familiari, un ottimo servizio di connessione tra la capitale inglese ed il nostro territorio.”