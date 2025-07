Decisa la nuova data per recuperare il concerto di Marco Masini a Udine.

Il concerto di Marco Masini, unica data in Friuli Venezia Giulia del tour “Ci vorrebbe ancora il mare”, originariamente previsto per lunedì 7 luglio al Castello di Udine, è stato rinviato a causa delle avverse condizioni meteo che hanno interessato la città di Udine e l’area concerto durante la serata di lunedì.

L’evento verrà quindi recuperato nella nuova data di venerdì 11 luglio, sempre al Castello di Udine, sempre alle ore 21.00. I biglietti già acquistati rimangono validi per la nuova data. In occasione del concerto di venerdì biglietterie aperte dalle 19.30 in Piazza Libertà e porte aperte al pubblico dalle 20.00 con ingresso all’area concerto possibile solo da Piazza Libertà. Maggiori info su www.azalea.it.

“Voi non immaginante neanche quanto mi dispiace – ha commentato Marco Masini con un messaggio ai fan pubblicato sui suoi canali social – ci abbiamo provato fino all’ultimo ma non ce l’abbiamo fatta. Sono triste perché Udine è una città che mi sta nel cuore e perché volevo fortemente questo concerto e questa serata. Abbiamo fatto le prove con un sole meraviglioso, come meravigliosa è questa città, vi aspetto l’11 luglio perché fortunatamente riusciremo a recuperare il concerto, mi raccomando vi aspetto tutti quanti!”.

Nel 1990 con “Disperato”, brano scritto da Marco insieme a Giancarlo Bigazzi e Beppe Dati, vince la 40ª edizione del Festival di Sanremo nella sezione Novità e il Premio della Critica Mia Martini, sempre nella sezione dedicata agli esordienti.

Il singolo ottiene un ottimo riscontro di pubblico e gli segue la pubblicazione dell’album di debutto “Marco Masini” che vende oltre 800.000 copie e include, oltre a “Disperato”, l’altro grande successo “Ci vorrebbe il mare”, romantica poesia in musica con cui calca il palco del Festivalbar ’90 e che dà il nome a questo tour.

Inoltre, il 2025 coincide con il 30° anniversario dal quarto album in studio, “Il Cielo della Vergine”, che contiene “Bella Stronza”, canzone scritta da Masini con Bigazzi che nel 2019 diventa il primo singolo dell’artista a essere certificato disco d’oro dalla FIMI GfK per le vendite conteggiate a partire dal 2010.

In questi 35 anni sono stati tanti i brani il cui successo è andato di pari passo con il rafforzarsi del legame instaurato da Marco con i suoi fan, pezzi indimenticabili come “Perché lo fai” (3° posto al Festival di Sanremo nel 1991), “Cenerentola Innamorata”, “Vaffanculo”, “T’innamorerai”, “L’uomo volante” (1° posto al Festival di Sanremo nel 2004) e tanti altri.