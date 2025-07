A 8 anni campione d’Italia di scacchi: il piccolo talento friulano ora vola agli Europei

Filip ha vinto il Campionato di scacchi degli Under 8.

A soli 8 anni, Filip Xanina ha scritto una pagina speciale nel mondo degli scacchi giovanili italiani, conquistando il titolo di Campione italiano Under 8 al Campionato di Terrasini, in Sicilia. Tra 1.258 giovani talenti divisi in 12 categorie, Filip ha brillato con 7,5 punti su 9, confermandosi una promessa da seguire con il fiato sospeso.

Originario di Cordenons, Filip ha percorso un viaggio fatto di passione e dedizione: dopo aver dominato i campionati provinciale e regionale, si è presentato al torneo nazionale forte del sostegno del circolo Palmascacchi di Palmanova, dove da due anni si allena sotto la guida esperta del maestro Aleks Capaliku. Un percorso costruito con pazienza e amore, che gli ha aperto ora la porta per rappresentare l’Italia al Campionato europeo Under 8, che si terrà a novembre in Montenegro.

Oltre agli scacchi, Filip coltiva la sua curiosità a scuola e nelle note del violino, strumento che ha appena iniziato a suonare. Una famiglia attenta e un circolo che crede nei suoi sogni sono la forza dietro a questo piccolo grande campione, capace di regalare emozioni intense a chi lo segue, dalla mamma Elena al papà Enos, fino ai nonni che, da vicino o da lontano, fanno il tifo per lui.