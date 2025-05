Ospedali, in arrivo 220 milioni per nuovi padiglioni e riqualificazioni. Ecco i lavori previsti

220 milioni per lavori di riqualificazione degli ospedali del Fvg.

Il Friuli Venezia Giulia si prepara a un grande piano di rinnovamento del sistema ospedaliero. La Giunta regionale ha approvato l’accordo di programma con i Ministeri della Salute e dell’Economia, che mette a disposizione 220,5 milioni di euro, di cui oltre 60,8 milioni da fondi regionali. I fondi serviranno a riqualificare e ampliare le strutture sanitarie di Udine, Trieste e Pordenone.

“Il sistema sanitario del Friuli Venezia Giulia potrà contare su oltre 220 milioni di euro di investimenti – ha dichiarato l’assessore alla Salute, Riccardo Riccardi –. Questi fondi sono destinati alla riqualificazione del Polo ospedaliero di Udine, alla realizzazione del Cube Hospital dell’ospedale di Cattinara e della nuova sede dell’Irccs Burlo Garofolo a Trieste, oltre che alla costruzione di un nuovo padiglione per le cure primarie e post-acuzie all’ospedale di Pordenone“.

Il prossimo passo sarà la sottoscrizione formale dell’accordo con i Ministeri, prevista per maggio. “Dopo la firma – ha aggiunto Riccardi – daremo il via alle fasi operative per realizzare queste opere strategiche, fondamentali per rendere più moderno ed efficiente il nostro sistema sanitario”.

I lavori previsti negli ospedali del Fvg.

Entrando nello specifico, all’Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale sono destinati 68.200.000 euro, che serviranno alla prosecuzione dei lavori di riqualificazione del Polo ospedaliero di Udine, con l’adeguamento alle più recenti normative del corpo centrale dei padiglioni 1 e 8, la demolizione del padiglione 6 e la realizzazione del nuovo edificio ‘outpatients’, ovvero dedicato ai pazienti ambulatoriali, e del nuovo hub logistico.

L’Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina riceverà 80.800.000 euro, che saranno investiti nella prosecuzione della riqualificazione del comprensorio dell’Ospedale di Cattinara, con la costruzione del Cube Hospital e della nuova sede dell’Irccs Burlo, oltre all’acquisto di impianti, arredi e attrezzature.

All’Azienda sanitaria Friuli Occidentale spettano 71.500.000 euro, i quali verranno impiegati per ultimare gli interventi previsti all’ospedale di Pordenone, con la demolizione dei padiglioni B, R, D, C, P, M e L e la costrizione del nuovo padiglione dedicato alle cure primarie e post acuzie.

Riccardi ha spiegato che si tratta di “una serie di investimenti strategici per la sanità pubblica che permetteranno di mettere a disposizione dei cittadini strutture nuove ed efficienti, nel contesto di una programmazione coerente che dimostra l’attenzione della Regione al territorio. Il tutto con l’obiettivo di rafforzare il nostro servizio sanitario e aumentare i servizi offerti ai cittadini e la qualità degli stessi”.