L’incidente tra Tolmezzo e Villa Santina.

Grave incidente stradale questa mattina, intorno alle 10:00, lungo la Strada Regionale 52, nel tratto compreso tra Tolmezzo e Villa Santina, poco dopo il ponte sul torrente But. Nello schianto sono rimaste coinvolte tre autovetture, in uno scontro frontale la cui dinamica è ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine.

Il bilancio è pesante: sette le persone coinvolte, tra cui quattro feriti, tre dei quali in gravi condizioni, inclusi due minori. Sul posto sono intervenute in forze le squadre di soccorso: il distaccamento dei vigili del fuoco di Tolmezzo, due pattuglie dei carabinieri, la SORES con due ambulanze e due elicotteri sanitari. Le autorità stanno ora lavorando per ricostruire con precisione la dinamica del sinistro.