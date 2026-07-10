Trasporto pubblico, la Regione rinnova lo sconto: novità per le richieste Trenitalia

La Regione Friuli Venezia Giulia rinnova anche per l’anno scolastico 2026-2027 lo sconto del 50% sugli abbonamenti del trasporto pubblico locale destinato agli studenti residenti sul territorio regionale. La Giunta ha approvato le delibere che definiscono priorità, criteri e modalità di accesso all’agevolazione.

L’iniziativa è rivolta agli studenti residenti in Friuli Venezia Giulia iscritti alle scuole dell’obbligo, agli istituti superiori, alle università e agli istituti equiparati, fino al giorno precedente il compimento del ventisettesimo anno di età.

“Anche per l’anno scolastico 2026-2027 la Regione conferma un intervento che rappresenta un importante supporto alle famiglie nelle spese per il trasporto degli studenti. Si tratta di una misura ormai consolidata che favorisce il diritto allo studio, incentiva l’utilizzo del trasporto pubblico e garantisce un aiuto concreto a migliaia di studenti del Friuli Venezia Giulia”, ha dichiarato l’assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio, Cristina Amirante.

Domande digitali per gli abbonamenti ferroviari

Le nuove disposizioni mantengono la riduzione del 50% sul costo degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, sia automobilistico sia ferroviario. Tra le novità figura la completa digitalizzazione della procedura di richiesta per gli abbonamenti ferroviari di Trenitalia, con l’obiettivo di semplificare l’accesso al beneficio e rendere più rapido l’iter per le famiglie.

L’intervento si inserisce nel percorso di digitalizzazione dei servizi regionali, puntando a ridurre gli adempimenti burocratici per gli utenti.

Confermata l’agevolazione per gli studenti che studiano in Veneto

La Regione ha deciso di confermare anche il contributo destinato agli studenti residenti in Friuli Venezia Giulia che frequentano le scuole secondarie di secondo grado nei comuni del Veneto maggiormente collegati con il territorio regionale.

L’agevolazione riguarda gli abbonamenti ferroviari verso destinazioni situate entro i 50 chilometri dalle stazioni di Sacile e Portogruaro e quelli relativi ai servizi automobilistici gestiti dai vettori Mom Mobilità di Marca, Atvo e Dolomiti Bus. Anche in questi casi il beneficio consiste in una riduzione del 50% del costo dell’abbonamento.

“Abbiamo voluto confermare anche questa opportunità perché risponde alle esigenze di numerose famiglie che ogni giorno affrontano spostamenti oltre il confine regionale per consentire ai propri figli di raggiungere la scuola. È una misura che riconosce le peculiarità del nostro territorio e offre un sostegno concreto a chi sceglie il trasporto pubblico”, ha sottolineato Amirante.

Oltre 11 milioni di euro investiti nel 2025-2026

Negli ultimi anni il numero degli studenti che hanno usufruito dello sconto è cresciuto costantemente. Per l’anno scolastico 2025-2026 la Regione ha destinato oltre 11 milioni di euro al finanziamento degli abbonamenti agevolati per gli studenti che frequentano gli istituti del Friuli Venezia Giulia. A questa cifra si sono aggiunti 89 mila euro riservati agli studenti residenti in regione iscritti alle scuole del Veneto.

“Il crescente numero di abbonamenti agevolati conferma la validità di una misura che sostiene il diritto allo studio, alleggerisce i costi a carico delle famiglie e promuove al tempo stesso una mobilità sempre più sostenibile. La Regione continuerà a investire in politiche che rendano il trasporto pubblico un servizio efficiente, accessibile e vicino alle esigenze dei cittadini”, ha concluso l’assessore Amirante.