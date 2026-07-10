Ubriachi al volante tra Buja e Tarcento: due denunciati, uno guidava il mezzo aziendale

Due giovani sono stati denunciati dai Carabinieri della Compagnia di Tolmezzo nell’ambito dei controlli svolti negli ultimi giorni per prevenire e contrastare le violazioni al Codice della strada. In entrambi i casi, gli automobilisti sono risultati positivi all’alcoltest.

Fermato a Buja con un tasso alcolemico vicino a 1,5 g/l

Il primo episodio è avvenuto nel territorio comunale di Buja, dove i militari hanno fermato un uomo di 28 anni residente nel Friuli collinare.

Il giovane è apparso in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all’abuso di alcol. Sottoposto all’alcoltest, è risultato positivo con un valore che ha sfiorato gli 1,5 grammi per litro.

Per il 28enne è scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza. I Carabinieri hanno inoltre proceduto al ritiro della patente, che sarà sottoposta alla conseguente sospensione.

Incidente durante il lavoro con il veicolo aziendale

Il secondo caso riguarda un ragazzo straniero di 19 anni, residente nella zona di Tarcento. Il giovane, durante l’orario di lavoro e mentre si trovava alla guida di un veicolo aziendale, ha provocato un incidente stradale.

Anche in questo caso i militari hanno riscontrato un evidente stato di alterazione dovuto all’assunzione di sostanze alcoliche. L’alcoltest ha evidenziato un valore superiore a 1 grammo per litro.

Il 19enne è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. La patente, tuttavia, non gli è stata ritirata perché risultava già revocata dal 2023. Nei suoi confronti è stata quindi elevata anche una sanzione amministrativa per essersi messo alla guida nonostante il precedente provvedimento.