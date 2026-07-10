Trattore finisce con una ruota nel fosso e rischia di ribaltarsi: intervengono i Vigili del fuoco

Un trattore è rimasto bloccato e pericolosamente inclinato lungo una strada sterrata nel territorio comunale di Fanna, dopo essere finito con una ruota posteriore all’interno di un fosso.

L’intervento è scattato alle 10 di oggi, venerdì 10 luglio. Sul posto è arrivata la squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Maniago, che ha provveduto a mettere in sicurezza il mezzo agricolo e ad avviare le operazioni di recupero.

Il recupero con argani e verricello

Per riportare il trattore sul sentiero, i pompieri hanno utilizzato due argani manuali a fune passante, agganciati ad altrettanti punti fissi, insieme al verricello del mezzo di soccorso.

Grazie alla manovra coordinata, il trattore è stato rimesso sulla strada sterrata e riportato in posizione stabile. L’intervento si è concluso senza conseguenze per le persone.