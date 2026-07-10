Le preiscrizioni ai corsi divulgativi gratuiti della Scuola Merletti di Gorizia per l’anno formativo 2026-2027.

Sono aperte le preiscrizioni ai corsi divulgativi gratuiti della Scuola Merletti di Gorizia per l’anno formativo 2026-2027. I corsi saranno organizzati sul territorio del Friuli Venezia Giulia e rappresentano un’opportunità per avvicinarsi all’arte del merletto goriziano attraverso il percorso formativo promosso dalla scuola.

Gli interessati possono compilare l’apposito modulo di preiscrizione e inviarlo tramite e-mail all’indirizzo [email protected]. L’invio costituisce una semplice manifestazione di interesse e non comporta l’obbligo di frequenza qualora dovessero sopraggiungere impedimenti o incompatibilità con le date e gli orari delle lezioni.

Come funzionano le preiscrizioni

La raccolta delle manifestazioni di interesse consentirà di organizzare i corsi divulgativi previsti per il nuovo anno formativo 2026-2027 nelle diverse sedi del territorio regionale.

Non dovranno presentare una nuova preiscrizione le allieve e gli allievi che stanno già frequentando i corsi e che hanno confermato alle insegnanti la volontà di proseguire il percorso nel prossimo anno. Lo stesso vale per chi aveva già inviato la richiesta di preiscrizione nei mesi scorsi.

Una scuola protagonista anche con la mostra dedicata a Giorgio Celiberti

L’apertura delle preiscrizioni arriva in un momento di particolare attenzione verso la Scuola Merletti di Gorizia, protagonista anche della mostra “Intrecci di segni e di fili: Giorgio Celiberti incontra il Merletto goriziano”, allestita nello Showroom del Merletto goriziano di corso Verdi. L’esposizione mette in dialogo i bozzetti del maestro friulano con le opere realizzate dalle maestre merlettaie della scuola, valorizzando il patrimonio artistico e le competenze tramandate nel tempo.

Per approfondire la mostra è possibile leggere l’articolo di Friuli Oggi, “Giorgio Celiberti incontra il Merletto goriziano: la mostra Intrecci di segni e di fili”.

Le preiscrizioni ai corsi rappresentano quindi un’occasione per avvicinarsi a una realtà che, oltre all’attività didattica, continua a promuovere iniziative dedicate alla valorizzazione del merletto goriziano e del patrimonio culturale del territorio.