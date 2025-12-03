In Friuli meno traffico e viabilità più efficiente grazie all’accordo tra enti stradali

Accordo per la gestione del traffico sulla strade del Friuli Venezia Giulia.

Buone notizie per chi viaggia in Friuli Venezia Giulia: Autostrade Alto Adriatico e Fvg Strade hanno siglato un accordo storico per coordinare meglio la gestione del traffico sulle strade regionali.

All’incontro ha partecipato anche l’assessore alle Infrastrutture, Cristina Amirante, che ha spiegato l’impatto concreto dell’intesa: “La gestione integrata dei flussi di traffico e la condivisione dei dati rappresentano un passo decisivo verso una mobilità più sicura, efficiente e connessa. È un investimento strategico per il futuro del nostro sistema logistico e per tutti coloro che guidano in regione”. In pratica, le due società scambieranno informazioni su flussi, provenienza e destinazione dei veicoli, coordinando i loro sistemi tecnologici per ottimizzare la viabilità.

Una collaborazione unica in Italia.

Autostrade Alto Adriatico e Fvg Strade, che gestiscono insieme più di 1200 chilometri di strade in Friuli-Venezia Giulia, non sono nuove a forme di collaborazione visto che già nel 2024 hanno sottoscritto un accordo che prevede di garantire il servizio h24 sulle strade di tutta la regione, sabato, domenica e giorni festivi compresi.

Una sinergia senza precedenti in Italia e che, nella sostanza, prevede che durante gli orari di chiusura degli uffici di Fvg Strade sia Autostrade Alto Adriatico a rispondere – tramite deviazioni di chiamata -, su richiesta delle forze dell’ordine, a eventuali emergenze sulla viabilità ordinaria e ad attivare il personale reperibile degli enti e le ditte esterne convenzionate per il ripristino delle condizioni di sicurezza della viabilità.

Le dichiarazioni.

Marco Monaco, presidente di Autostrade Alto Adriatico, ha sottolineato l’importanza della collaborazione: “La nostra rete autostradale è ormai un nodo strategico nei flussi verso il Centro Est Europa e il Nord Italia. Lavorare insieme con Fvg Strade e altri attori della logistica ci permette di rendere la mobilità più connessa, informata e sostenibile”.

Dal canto suo, Simone Bortolotti, presidente di Fvg Strade, ha commentato: “Questo accordo ci permette di gestire la rete in modo più moderno ed efficiente. Condividere dati e sistemi tecnologici significa garantire sicurezza, interventi più rapidi e un servizio migliore per chi usa le nostre strade. Il nostro obiettivo è rendere il Friuli Venezia Giulia un territorio sempre più sicuro e connesso”.